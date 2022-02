È morta la cantante funk Betty Davis: aveva 77 anni

È morta Betty Davis, cantante funk, musicista, autrice e produttrice: aveva 77 anni e secondo quanto scrive la rivista Rolling Stone la morte è avvenuta per cause naturali. Originaria della Carolina del Nord e modella di professione, Betty Davis cominciò a fare musica negli anni Sessanta con il nome di nascita Betty Mabry. La maggior parte del suo catalogo fu registrato tra il 1964 e 1975, ma la sua influenza fu significativa anche negli anni successivi.

Rolling Stone scrive che alla fine degli anni Sessanta Davis divenne una figura influente nel panorama musicale di New York: scrisse, tra gli altri, il brano dei Chambers Brothers, “Uptown“. Nel 1968 sposò Miles Davis, e il matrimonio durò solo un anno.

Davis pubblicò il suo album di debutto nel 1973 per la Just Sunshine Records del promotore di Woodstock Michael Lang. Seguirono altri due album: “They Say I’m Different” del 1974 e “Nasty Gal” del 1975. Davis si guadagnò un grande seguito per i testi carichi di sessualità e libertà, come “Shut Off the Light” e “If I’m in Luck I Might Get Picked Up”. Era femminista e nelle sue canzoni portava le istanze delle femministe nere della sua epoca.