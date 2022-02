Ci sono molte notizie diverse in apertura sulle prime pagine di oggi: alcuni titolano sulla situazione nel Movimento 5 Stelle dopo la decisione del tribunale di Napoli di sospendere la nomina a presidente di Giuseppe Conte, altri sulla lettera di Joseph Ratzinger in cui il Papa emerito chiede perdono per gli abusi sessuali compiuti nella sua diocesi. Il Sole 24 Ore si occupa dell’offerta di Iliad per acquisire Vodafone Italia, il Giornale segue la situazione dell’alleanza di centrodestra, Avvenire apre sull’inserimento nella Costituzione della tutela dell’ambiente e della biodiversità, Libero e il Riformista si occupano della discussione in Commissione di vigilanza RAI sul conduttore di Report Sigfrido Ranucci, e i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia.