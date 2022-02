Ci sono notizie diverse in apertura sui quotidiani di oggi: molti titolano sulla decisione del tribunale di Napoli di sospendere in via cautelare la nomina di Giuseppe Conte a presidente del Movimento 5 Stelle dopo il ricorso di alcuni iscritti, altri si occupano dell’annuncio del governo di voler rimuovere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutta Italia a partire dall’11 febbraio. Repubblica apre sull’incontro fra i presidenti francese e russo Macron e Putin sulla situazione in Ucraina, la Stampa intervista il ministro per la Transizione ecologica Cingolani, e i giornali sportivi festeggiano le medaglie d’oro di Arianna Fontana e d’argento di Federica Brignone alle Olimpiadi invernali di Pechino.