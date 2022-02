Le notizie principali sulle prime pagine di oggi sono diverse: i provvedimenti allo studio da parte del governo e gli equilibri nella maggioranza che lo sostiene, le nuove regole in vigore da oggi per la gestione dei casi di positività al coronavirus nelle scuole e l’abolizione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca a partire dal 10 febbraio, la situazione in Ucraina, i bilanci sul festival di Sanremo, l’intervista di Papa Francesco alla trasmissione televisiva Che tempo che fa, e i risultati della domenica calcistica in Serie A.