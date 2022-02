Alla fine Mattarella pagherà anche l’affitto

Negli ultimi mesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva detto in più occasioni di essere contrario a una sua eventuale rielezione per un secondo mandato, tanto che i giornali avevano dato molto risalto alla sua ricerca di un nuovo appartamento dove andare a vivere alla conclusione del settennato. La sua recente rielezione, arrivata in seguito al fallimento delle trattative tra i partiti per trovare un sostituto o una sostituta, ha però scombussolato i piani di Mattarella, a partire da quello per il trasloco nell’appartamento che aveva preso in affitto prima della rielezione.

Il presidente infatti ha scelto di rimanere a vivere al Quirinale, ma pare che abbia comunque intenzione di trascorrere un po’ di tempo nella sua nuova casa, nel quartiere Parioli: anche perché, come ha detto l’agente immobiliare che aveva seguito la trattativa, «ormai il contratto con il presidente è stato firmato, quindi la caparra è stata incassata. Fine».

La persona che aveva trovato casa a Mattarella prima della rielezione è Francesco De Micheli, dirigente romano di Forza Italia e amministratore dell’agenzia Gregoriana Immobiliare. Intervistato da Repubblica, De Micheli ha spiegato che la caparra per l’affitto dell’appartamento è già stata versata e incassata dalla proprietà e che tra le due parti «c’è un contratto. Quindi non ha senso parlare di restituzione». De Micheli ha aggiunto che durante le trattative non si era mai parlato di una possibile disdetta per una eventuale rielezione e che ormai «il presidente è anche entrato nell’appartamento». «Per me tutti i clienti sono importanti, che sia il presidente della Repubblica o la vecchietta che vende la nuda proprietà a Capannelle perché ne ha bisogno. È un trascorso che mi porto dalla politica: uno vale uno», ha concluso.

