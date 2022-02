Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del comunicato congiunto di Cina e Russia dopo l’incontro fra i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin subito prima della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pechino, nel quale i due paesi si sono espressi contro l’espansione dell’influenza della NATO in Ucraina, altri titolano sui provvedimenti allo studio da parte del governo per rilanciare la propria azione dopo la rielezione di Mattarella a presidente della Repubblica. Il Manifesto e Domani aprono sulle manifestazioni degli studenti per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e le nuove regole per lo svolgimento dell’esame di maturità, mentre Avvenire e Libero si occupano dei dati sull’andamento dei contagi da coronavirus e della possibile riduzione delle restrizioni in vigore. I giornali sportivi presentano il derby di Milano fra Inter e Milan in programma stasera.