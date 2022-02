L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta mista dello short track

Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel hanno vinto la medaglia d’argento nella staffetta mista del pattinaggio short track, una delle nuove specialità introdotte alle Olimpiadi invernali. Nella finale per l’oro la squadra italiana è stata battuta in volata dalla Cina e ha preceduto di tre secondi l’Ungheria. Per l’Italia è la seconda medaglia, e la seconda d’argento, nella prima giornata ufficiale di gare ai Giochi di Pechino. La prima è stata vinta sabato mattina da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità su pista lunga.