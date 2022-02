Celebripost

Oltre ai personaggi famosi apparsi a Sanremo – qui ne trovate qualcuno ma potete sfogliare raccolte più estese nelle foto pubblicate giorno per giorno –, quasi tutti quelli che valeva la pena fotografare in settimana erano impegnati, da attori o spettatori, in eventi sportivi: Jeremy Renner, Paul Rudd, Rebel Wilson e Jessica Alba a seguire partite di football americano, Drake e Nicki Minaj di basket e Russell Crowe di tennis, mentre Bill Murray e Andy Garcia gareggiavano in un torneo di golf e Kate Middleton si lasciava sollevare da una squadra di rugby. Non mancano le consuete foto dalle prime dei film: Heidi Klum, Halle Berry e Kelly Rowland a quella di Moonfall e Johnny Knoxville e Steve-O a quella di Jackass Forever.