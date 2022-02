Le decisioni di ieri del governo sulle nuove regole per la gestione dei casi di positività al coronavirus nelle scuole, sulla durata della validità del green pass, e sul sistema dei colori per le regioni sono la notizia principale per quasi tutti i giornali di oggi, e molti sottolineano la scelta dei ministri della Lega di non votare le nuove norme sulla scuola. Il Manifesto, il Messaggero e il Tempo titolano invece sulla morte di Monica Vitti, mentre Domani si occupa delle violenze della polizia durante le manifestazioni degli studenti dei giorni scorsi.