Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa ancora delle conseguenze nei partiti della gestione delle trattative per la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, con le divisioni nel centrodestra e le tensioni nel Movimento 5 Stelle fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il Messaggero e Avvenire aprono invece sulla telefonata fra il presidente del Consiglio Draghi e il presidente russo Putin sulla situazione in Ucraina e sulle forniture di gas, Domani e Libero titolano sull’indagine sul leader del Movimento 5 Stelle Conte per la sua attività di avvocato tra il 2012 e il 2013, Repubblica intervista il ministro del Lavoro Orlando, e la Verità continua la sua campagna contro le decisioni sul governo per contrastare la diffusione della pandemia.