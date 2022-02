Paolo Dal Pino si è dimesso da presidente della Lega Serie A

Paolo Dal Pino ha annunciato le sue dimissioni da presidente della Lega Serie A. Dal Pino, che ha 59 anni, era stato eletto per un primo mandato nel 2020 e rieletto per un secondo nel gennaio del 2021. Dal Pino ha motivato le sue dimissioni dicendo che da alcune settimane si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti, e pertanto gli è impossibile continuare a essere il presidente della Serie A.

Le dimissioni arrivano dopo che nei giorni scorsi si era creata una spaccatura tra la Lega Serie A e la FIGC, federazione di cui fanno parte tutte le leghe calcistiche italiane. Il 27 gennaio le venti squadre del campionato avevano inviato una lettera al presidente del CONI Giovanni Malagò e alla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali contro la riforma dello statuto della Lega voluta dal presidente federale Gabriele Gravina.

La riforma, approvata a novembre, prevede che la Lega Serie A abbassi il quorum nelle votazioni dell’assemblea dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei membri a quella semplice, ovvero il 50 per cento più uno (ovvero 11 invece che 14, come è adesso). Nella lettera veniva detto che la FIGC non può «interferire nelle scelte che attengono alla vita dell’associazione, come ad esempio imponendo determinati quorum costitutivi e deliberativi». La Lega Serie A aveva tempo fino al 31 gennaio per adeguare il proprio statuto. Dopo la lettera inviata a Malagò e Vezzali, Gravina ha deciso di concedere una proroga di quindici giorni, come richiesto dall’amministratore delegato Luigi De Siervo. In caso di mancato adeguamento, Gravina ha detto che la Lega Serie A verrà commissariata.