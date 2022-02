Il primo Consiglio dei ministri dopo la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica è la notizia in apertura su molti giornali di oggi, che titolano sulla richiesta del presidente del Consiglio Draghi ai ministri di rispettare le scadenze sui fondi del PNRR e di presentare i progetti aggiornati entro due giorni. Il Giornale, il Fatto e Libero rimangono invece sulle trattative fra i partiti per l’elezione del presidente della Repubblica e sulle conseguenze in Forza Italia, nel Movimento 5 Stelle e nel centrodestra, Il Sole 24 Ore apre sul dato del PIL italiano del 2021, Domani si occupa delle violenze della polizia sulle manifestazioni degli studenti, e il Resto del Carlino e il Secolo XIX aprono sul ritorno della seconda prova scritta per gli esami di maturità. I giornali sportivi commentano la chiusura della sessione invernale del calciomercato.