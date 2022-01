La rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, dopo le trattative tra i partiti non andate a buon fine negli ultimi giorni, è in apertura su tutti i giornali di oggi. I titoli riguardano principalmente la decisione di Mattarella di accettare nonostante da un anno avesse detto di non essere disposto a rimanere per un secondo mandato. I parlamentari hanno chiesto la disponibilità a Mattarella dopo giorni di trattative fallimentari e voti che hanno evidenziato l’incapacità dei partiti di trovare un accordo.