Weekly Beasts

Tra gli animali che sono stati al centro di attenzioni in questi giorni ci sono un leone marino della California rimesso in libertà dopo una riabilitazione di sei mesi e un gufo striato prima di un esame medico in Colombia. C’è poi anche Willow, la gatta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che è stata presentata dalla first lady Jill Biden in un post su Instagram. Nella raccolta bestiale della settimana trovano posto anche cuccioli con le proprie madri e animali fotografati in momenti più rilassati, tra cui foche allo zoo di Berlino e coccodrilli che si riposano vicino a uno stagno in Thailandia.