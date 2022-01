È sempre l’elezione del nuovo presidente della Repubblica la notizia di apertura su tutti i giornali, che dopo il cauto ottimismo di ieri sul raggiungimento di un accordo fra i partiti su un candidato condiviso oggi sembrano tornati a vedere ancora lontana l’elezione: dopo la quarta votazione senza risultato la giornata di ieri si è conclusa con una riunione del centrodestra che ha indicato di voler votare oggi per uno dei tre candidati già proposti martedì o per la presidente del Senato Casellati, tutti nomi sui quali non c’è accordo con centrosinistra e Movimento 5 Stelle.