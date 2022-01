Celebripost

Questa settimana l’evento che ha richiamato più volti famosi da tutto il mondo è stata senza dubbio la settimana dell’haute couture, cioè l’alta moda parigina: tra gli ospiti della sfilata di Dior c’erano, tra le altre, le attrici Rosamund Pike e Margot Robbie; e artisti come Kanye West (accompagnato dall’attrice Julia Fox) e Pharrell Williams sono arrivati in città per assistere alla sfilata di Kenzo. Altre facce note sono quelle di Samuel Lee Jackson ed Emilia Clarke, immortalati di sfuggita sul set di una nuova serie Marvel girata in Inghilterra, quella dell’attore di Succession Brian Cox durante una presentazione del suo memoir e quella del regista Pedro Almodòvar a una proiezione del suo ultimo film.