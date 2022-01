Xiomara Castro è la prima presidente donna dell’Honduras

La 62enne Xiomara Castro è diventata la prima presidente donna dell’Honduras, dopo che a novembre, da candidata di sinistra, aveva vinto le elezioni presidenziali contro Nasry Asfura, candidato del Partito Nazionale, il partito di destra del presidente uscente Juan Orlando Hernandez. Castro è anche la prima presidente di sinistra da oltre dieci anni: l’ultimo presidente eletto di sinistra era stato suo marito Manuel Zelaya, deposto nel 2009 con un colpo di stato militare.

Castro aveva già partecipato alle elezioni presidenziali nel 2013, in quel caso perdendole contro Hernandez, la cui presidenza è stata segnata da violente proteste e da diverse accuse nei suoi confronti riguardanti l’essersi appropriato di fondi pubblici e l’aver ricevuto denaro per vie illecite. L’Honduras è una repubblica presidenziale, per cui il presidente è anche capo del governo.