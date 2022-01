L’elezione del nuovo presidente della Repubblica è in apertura su tutti i giornali di oggi, con i titoli principali che mostrano ottimismo sul raggiungimento di un accordo fra i partiti della maggioranza che sostiene il governo al massimo entro la quinta votazione in programma domani: i nomi che circolano di più sui giornali sono quelli di Casini, Cassese, Draghi, Mattarella e Belloni. Repubblica apre invece sulla situazione in Ucraina, mentre la Stampa ha una doppia prima pagina per la giornata della memoria.