I titoli di apertura dei giornali di oggi riguardano la seconda votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica svoltasi ieri, in cui hanno ancora prevalso le schede bianche, e la rosa di nomi (Moratti, Nordio, Pera) proposta dal centrodestra e respinta da centrosinistra e Movimento 5 Stelle con un comunicato in cui hanno richiesto per oggi un incontro fra i leader dei principali partiti per trovare una candidatura condivisa. Avvenire e Domani seguono invece la situazione in Ucraina, mentre i giornali sportivi aprono sul trasferimento del centravanti Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, per il quale sembra mancare solo l’annuncio ufficiale.