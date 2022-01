Ad Atene migliaia di persone sono rimaste bloccate in autostrada dopo una grande nevicata

Migliaia di persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate per ore nelle loro automobili per via di una grande nevicata che lunedì notte ha bloccato la Attiki Odos, un’importante autostrada che percorre l’area metropolitana di Atene, di cui è la tangenziale esterna.

L’esercito e le squadre di soccorso hanno lavorato durante la notte di lunedì, consegnando cibo, acqua e coperte alle persone nelle auto: alcune di loro erano rimaste bloccate per più di 10 ore. Nelle prime ore di martedì sono state evacuate più di 3500 persone, alcune delle quali hanno abbandonato le propria auto dirigendosi a piedi verso la città. Sono circa 1200 le auto ancora ferme sull’autostrada: lo ha fatto sapere un portavoce del governo greco.

Alcuni quartieri di Atene sono stati colpiti da blackout. La giornata di oggi è stata poi dichiarata non lavorativa dalle autorità greche: gli uffici pubblici sono rimasti chiusi e così le attività private, a eccezione dei supermercati, delle farmacie e dei distributori di benzina.