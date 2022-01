La notizia di apertura su tutti i giornali di oggi è la prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, tenutasi ieri senza un accordo fra i partiti e in cui si sono registrate 672 schede bianche: i titoli principali riguardano gli incontri di ieri alla ricerca di un’intesa, che per il momento appare ancora lontana. Il Sole 24 Ore apre invece sulla giornata negativa delle borse mondiali, preoccupate per la tensione fra Ucraina e Russia, e la Verità continua la campagna contro le restrizioni decise dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.