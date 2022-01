I morti nella ressa prima della partita di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore

Lunedì sera almeno 8 persone sono morte e circa 50 sono rimaste ferite nella ressa che si è creata fuori dallo stadio “Paul Biya” di Yaoundé, capitale del Camerun, prima della partita di calcio Camerun-Comore valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il torneo continentale del calcio professionistico africano che si sta disputando in Camerun. La partita si è giocata lo stesso ed è finita 2 a 1 per il Camerun.

Le circostanze in cui si è creata la ressa non sono ancora chiare, e le autorità camerunensi hanno solo detto che è avvenuta fuori dall’ingresso meridionale dello stadio di Yaoundé. Lo stadio, dove si svolgono molte partite della Coppa d’Africa, ha una capienza massima di 60mila spettatori che è stata limitata al 60 per cento a causa della pandemia da coronavirus: quando gioca il Camerun, però, la capienza viene innalzata fino all’80 per cento.

– Leggi anche: La tormentata Coppa d’Africa in Camerun