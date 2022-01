Domenica è morto a 73 anni lo stilista francese Thierry Mugler, noto per le sue creazioni eccentriche e spettacolari, che esasperavano le forme del corpo, come le spalle, la vita stretta e i fianchi, e per l’utilizzo di materiali come pelle, lattice, gomma e plastica. La morte è avvenuta «per cause naturali», ha detto il suo agente Jean-Baptiste Rougeot.

Mugler era nato a Strasburgo nel 1948. A 14 anni iniziò la sua carriera da ballerino classico, che durò per qualche anno e influenzò l’importanza data alle forme del corpo e la teatralità delle sue future creazioni come stilista. A 20 anni si trasferì a Parigi, dove cominciò a lavorare come assistente in una nota boutique della città. Cominciò poi a lavorare da libero professionista, per varie case di moda di Parigi, Londra e Milano. Creò la sua prima linea di abbigliamento, la Café de Paris, nel 1973, e fondò la sua casa di moda nel 1974. Negli anni Duemila lavorò anche come fotografo e disegnò costumi per importanti produzioni teatrali, tra cui Zumanity del Cirque du Soleil. Nel corso della sua carriera disegnò abiti, tra gli altri, per David Bowie, Liza Minelli e in tempi più recenti per Lady Gaga e Beyoncé.

