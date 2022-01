La prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica in programma oggi pomeriggio è la notizia di apertura su tutti i giornali, che sottolineano la mancanza di un accordo per un candidato condiviso fra i vari partiti e la probabile decisione per la maggior parte degli elettori di votare scheda bianca. L’unico a fare una scelta diversa è la Verità, che continua la sua campagna contro le decisioni del governo per limitare la diffusione della pandemia, mentre i giornali sportivi commentano il pareggio fra Milan e Juventus, che favorisce l’Inter in testa alla classifica.