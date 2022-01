L’elezione del nuovo presidente della Repubblica, con la prima votazione in programma per lunedì, è la notizia di apertura su quasi tutti i quotidiani: i titoli principali riguardano il vertice del centrodestra in programma oggi nel quale Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura (e secondo i giornali sembrerebbe orientato a rinunciare), e le conseguenze sul governo di un’eventuale elezione di Draghi a presidente. La Stampa e Avvenire titolano invece sulla morte di uno studente di 18 anni per un incidente sul lavoro nell’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, il Sole 24 Ore apre sugli aiuti decisi dal governo per contrastare gli aumenti delle tariffe energetiche, e il Manifesto si occupa delle discussioni nell’Unione Europea sulle fonti di energia da inserire nella “tassonomia” prevista dal Green Deal europeo.