Iniziare l’anno nuovo imparando a scrivere

È da poco cominciato il nuovo anno, e in questo periodo siamo più propensi ad assecondare i buoni propositi, come ad esempio iscriversi a un corso di scrittura. Per chi desiderasse farlo dal 24 al 27 gennaio la Scuola Belleville presenta i corsi del suo primo trimestre con una serie di incontri online: per partecipare basta prenotarsi sul sito della scuola. Gli insegnanti sono editori, illustratrici, scrittrici e scrittori tra cui Giorgio Fontana, Antonella Lattanzi, Giulia Caminito, Gaia Manzini, Andrea Tarabbia, Chiara Carminati, Davide Morosinotto, Pia Valentinis, Stefano Izzo e Cristina Marconi. Durante gli incontri parleranno dei programmi dei corsi e risponderanno a domande e curiosità dei partecipanti.

Tra i primi corsi a ripartire Scrivere di notte, il corso serale (in presenza o online) in cui è possibile imparare le tecniche narrative grazie alla guida pratica degli insegnanti. Ci si può iscrivere al solo modulo “Fondamenti” oppure si può proseguire iscrivendosi ai moduli avanzati, “Progetto” e “Laboratorio”: ogni partecipante potrà lavorare alla stesura di un testo (romanzo, raccolta di racconti o racconto lungo) che al termine del corso verrà presentato a case editrici e agenzie letterarie durante i Pitch Days organizzati dalla scuola.

Una delle novità del 2022 è Cantiere romanzo, un laboratorio in programma a Milano tra aprile e dicembre. In otto incontri (un sabato al mese per otto mesi) lo scrittore Andrea Tarabbia aiuterà un piccolo gruppo di allievi a sviluppare le loro idee narrative, mettendo a fuoco trama, personaggi, stile, voce e punto di vista.

Inizierà a fine marzo Scrivere per ragazzi: grazie a questo corso gli studenti potranno approfondire le forme, i contenuti e i registri capaci di affascinare i lettori più giovani. Scrittrici e scrittori, editor e agenti, illustratrici, libraie e blogger si alterneranno nell’affrontare temi quali la relazione tra testo e immagini, la serialità, il rapporto tra Storia e invenzione romanzesca, le riscritture dei classici, il racconto dell’adolescenza al di là degli stereotipi e le coordinate indispensabili per affrontare il mercato editoriale. Al termine dei dieci incontri, chi proseguirà iscrivendosi al modulo “Progetto” potrà lavorare allo sviluppo di un proprio testo sotto la guida della scrittrice Cristina Brambilla.

A marzo si terrà anche la seconda edizione di Molto forte, incredibilmente lontano, un laboratorio online rivolto a chi vive o ha vissuto all’estero. Affidato alla scrittrice Cristina Marconi, il corso sarà dedicato alla letteratura dell’espatrio, e affronterà – anche grazie al contributo di scrittrici come Maddalena Fingherle, Giulia Caminito e Chiara Barzini – i temi dell’identità, dello straniamento, del bilinguismo.

Tra i corsi dedicati al mondo editoriale torna anche I mestieri del libro in una nuova edizione online. Nel primo modulo Stefano Izzo descriverà il sistema dell’editoria in tutte le sue componenti, comprese le professionalità che lo compongono, focalizzandosi in particolare sulla figura chiave dell’editor. Nel secondo modulo, Giulia Caminito guiderà i partecipanti in una serie di esercitazioni pratiche incentrate sulla valutazione di racconti o romanzi inediti, sull’editing strutturale e stilistico, sull’ideazione di una collana editoriale.