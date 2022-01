Le trattative fra i partiti in vista dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi: in una giornata in cui non sembrano esserci passi avanti per un’intesa su un nome condiviso, molti titolano sulla candidatura del presidente del Consiglio Draghi, che sembra essere per ora l’unica a rimanere in piedi, e sull’incontro fra i leader di Lega e Movimento 5 Stelle Salvini e Conte. Fa eccezione il Manifesto, che apre sull’indagine sugli abusi sessuali su minori compiuti negli anni Settanta all’interno della Chiesa cattolica in Germania, in cui si accusa il papa emerito Ratzinger, allora arcivescovo di Monaco, di non aver agito contro i responsabili.