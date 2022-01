Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle trattative fra i partiti per un accordo sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica, con la candidatura di Berlusconi proposta dal centrodestra che sembra non trovare il consenso necessario e quella di Draghi sulla quale ci sarebbero perplessità nel Movimento 5 Stelle e nella Lega. Il Giornale e Libero seguono invece l’indagine su Beppe Grillo per i suoi rapporti con il proprietario di Moby Onorato, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria dell’Inter sull’Empoli ai tempi supplementari negli ottavi di Coppa Italia.