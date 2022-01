È morta la cantante brasiliana Elza Soares

È morta a 91 anni, nella sua casa di Rio de Janeiro, la cantante brasiliana Elza Soares: lo hanno comunicato i familiari attraverso il suo profilo Instagram. Soares era nata nel 1930 a Rio de Janiero e dopo un’infanzia e un’adolescenza molto complicate iniziò a cantare negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta divenne famosa come cantante di samba. Nella sua carriera, durante la quale si dedicò poi anche ad altri generi musicali, ha registrato oltre trenta dischi. Di lei si parlò anche per via della sua relazione con il calciatore Garrincha, terminata negli anni Ottanta.