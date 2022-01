Polizia e carabinieri verranno dotati di quasi mille “bodycam”, le videocamere indossabili

Martedì, con una circolare inviata a tutte le questure, il capo della polizia Lamberto Giannini ha detto che le squadre mobili di polizia e carabinieri verranno dotate delle cosiddette “bodycam”, le videocamere indossabili dagli agenti durante le ore di servizio, che servono a riprendere quello che fanno e quello che accade di fronte a loro.

Le “bodycam” date in dotazione alle forze dell’ordine saranno poche, meno di mille – 700 alla polizia e 249 ai carabinieri – e saranno destinate ai rispettivi reparti mobili impegnati nelle operazioni di ordine pubblico. Verranno montate sulla divisa in corrispondenza delle spalle o del petto e saranno attivate solo in determinate situazioni. Le registrazioni verranno conservate per sei mesi a partire da quando sono state effettuate.

