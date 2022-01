La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, con l’annuncio del leader della Lega Salvini di avere pronta una proposta alternativa nel caso in cui la candidatura di Silvio Berlusconi non abbia i numeri necessari per una sua elezione. Altri giornali seguono le notizie sul coronavirus, con i dati di un rapporto Oxfam sull’aumento delle diseguaglianze economiche a causa della pandemia, mentre i giornali sportivi aprono sulla sconfitta del Milan in casa con lo Spezia, con un errore dell’arbitro che ha tolto un gol al Milan.