Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le manovre per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, con la candidatura di Silvio Berlusconi espressa dal centrodestra, e il coronavirus, con i dati sull’andamento dei contagi che negli ultimi giorni sembrano mostrare un rallentamento della diffusione della variante omicron, e le possibili modifiche alle restrizioni in vigore. I giornali sportivi titolano sul pareggio fra Atalanta e Inter, che potrebbe essere superata in testa alla classifica dal Milan se vincesse oggi.