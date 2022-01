Il ringraziamento di Matteo Berrettini all’Imodium

Lunedì Matteo Berrettini, uno dei più forti tennisti italiani, ha battuto con un po’ di fatica lo statunitense Brandon Nakashima nel primo turno degli Australian Open, uno dei tornei di tennis più importanti del mondo. La vittoria di Berrettini è stata resa complicata soprattutto per una serie di problemi intestinali che ha avuto in vari momenti della partita: all’inizio del quarto set, per esempio, ha dovuto interrompere il gioco per rientrare negli spogliatoi, e per due volte ha richiesto l’intervento dei medici.

Alla fine della partita, al posto della consueta firma a pennarello sull’obiettivo della telecamera Berrettini ha scritto un messaggio di ringraziamento per il medicinale che probabilmente gli ha permesso di concludere la gara. «Grazie Imodium!», ha scritto, riferendosi al noto medicinale contro la diarrea prodotto da Janssen.