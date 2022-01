Mentre molti giornali mantengono in apertura le notizie sul coronavirus, con l’andamento di contagi e ricoveri e le richieste di modifiche alla comunicazione dei dati e alla gestione di isolamento e quarantena, altri si occupano oggi dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, con la candidatura di Silvio Berlusconi e le ipotesi sul futuro del governo dopo l’elezione. Il Sole 24 Ore e il Messaggero titolano invece sugli aumenti dei prezzi, il Giornale commenta la sentenza della Corte Costituzionale sulla concessione dei sussidi per la maternità a tutti gli immigrati con permesso di soggiorno, Libero critica il rinvio dell’udienza per l’estradizione dalla Francia dei terroristi italiani, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria dell’Inter sulla Juventus per la Supercoppa italiana grazie a un gol segnato all’ultimo minuto dei tempi supplementari.