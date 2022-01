Tutti i giornali titolano in apertura sulla conferenza stampa di ieri del presidente del Consiglio Mario Draghi per illustrare il contenuto del decreto legge sulle nuove restrizioni approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri: Draghi ha difeso la scelta di tenere aperte le scuole con le lezioni in presenza, e ha ribadito le responsabilità di chi non si è vaccinato per la diffusione dei contagi e l’aumento delle restrizioni, senza rispondere a domande su un suo eventuale futuro come presidente della Repubblica. I giornali sportivi si occupano dell’infortunio al ginocchio di Federico Chiesa, che dovrà rimanere fermo per diversi mesi.