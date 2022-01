Quattro ragazzi sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita nel fiume Trebbia, vicino a Piacenza

Nella notte tra lunedì e martedì quattro ragazzi, tutti di circa vent’anni, sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita nel fiume Trebbia, nei pressi di Calendasco, in provincia di Piacenza. Dei quattro, tre ragazzi e una ragazza, non si avevano notizie da ieri sera. L’auto con i loro corpi è stata ritrovata da un passante martedì mattina, immersa in parte nell’acqua del fiume. I quattro ragazzi vivevano tutti in provincia di Piacenza. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente.