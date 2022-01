La società di videogiochi Take Two acquisterà Zynga per 12,7 miliardi di dollari

La società di videogiochi Take Two acquisterà Zynga, società specializzata nello sviluppo di giochi per i dispositivi mobili, per 12,7 miliardi di dollari (circa 11,2 miliardi di euro). È una delle più grosse acquisizioni fatte negli ultimi anni nel settore dei videogiochi, e porterà alla fusione di due delle più importanti società al mondo, entrambe con sede negli Stati Uniti.

Take Two è una delle principali aziende di videogiochi per computer e console, e possiede tra le altre cose Rockstar Games, la società che realizza la serie di giochi Grand Theft Auto. Con l’acquisizione di Zynga, Take Two aumenterà la sua presenza nel settore dei giochi per smartphone e tablet.

Zynga fu fondata nel 2007, ma il suo successo risale al 2009 dopo il lancio, attraverso Facebook, del suo gioco più noto, FarmVille. Da allora è diventata la più importante società a realizzare giochi per i social network, ma nel corso degli anni il suo settore principale è diventato lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili.