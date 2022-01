Nelle prime pagine di oggi, domenica 9 gennaio, si parla soprattutto della decisione del governo di non rinviare l’apertura delle scuole e di ridurre al minimo possibile l’utilizzo della didattica a distanza, cosa che ha creato diverse polemiche e anche qualche scontro politico. Trovano spazio poi le grosse proteste antigovernative in corso da giorni in Kazakistan, e le nuove limitazioni al pubblico per gennaio decise per il campionato di Serie A, che oggi disputa la seconda giornata di ritorno.