La società alberghiera Four Seasons, di proprietà di Bill Gates, ha comprato l’Hotel Danieli di Venezia

Il gruppo alberghiero Four Seasons ha acquistato l’Hotel Danieli di Venezia, il più antico e fra i più prestigiosi alberghi della città. Il Danieli diventerà una delle oltre cento strutture di Four Seasons, la società di cui l’imprenditore e filantropo statunitense Bill Gates è diventato recentemente azionista di maggioranza con un investimento di circa 2,21 miliardi di dollari tramite il fondo Cascade. L’hotel, che ha la sua sede principale nel quattrocentesco Palazzo Dandolo in Riva degli Schiavoni, a pochi passi da piazza San Marco, verrà ristrutturato con un investimento di circa 30 milioni di dollari. Nel 2018 la vecchia proprietà aveva rischiato l’insolvenza per un debito di circa 94 milioni, poi coperto dal fondo britannico TCI.