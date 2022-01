Dalla prossima stagione Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, giocherà con il Toronto

La squadra di calcio del Toronto, in Canada, ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e campione d’Europa con l’Italia, a partire dalla prossima stagione. Insigne, che ha trent’anni, non ha trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza con il Napoli, squadra in cui è cresciuto e in cui ha giocato negli ultimi dieci anni, e ha quindi accettato l’offerta della squadra canadese di Major League Soccer, il campionato professionistico nordamericano. Con Toronto ha firmato un contratto di quattro anni. Secondo indiscrezioni, riceverà oltre 11 milioni di euro a stagione. Sarà il secondo italiano nella storia della squadra canadese dopo Sebastian Giovinco, che nel 2015 fu nominato miglior giocatore del campionato.