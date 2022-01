La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle preoccupazioni per la diffusione del contagio legate alla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, con la richiesta da parte di alcune regioni di ricorrere alla didattica a distanza respinta dal governo. Oltre a questa, le altre notizie principali, sempre legate al coronavirus, sono le polemiche sulle multe previste per chi non si vaccina, considerate da alcuni troppo basse, e la richiesta del governo alla dirigenza del calcio di ridurre le presenze negli stadi per contrastare la diffusione dei contagi. Domani apre sullo stato di salute della maggioranza di governo in attesa del voto per il prossimo presidente della Repubblica, e il Dubbio si occupa della sentenza di appello che ha assolto l’ex presidente della Regione Sicilia Lombardo.