L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alle notizie sul coronavirus, con le norme del nuovo decreto sull’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni, le preoccupazioni per l’aumento dei contagi e dei ricoveri in ospedale, e la richiesta da parte di un gruppo di presidi di istituire la didattica a distanza per due settimane per ridurre i rischi di contagio. Il Giornale, il Manifesto e Libero titolano invece sulle divisioni nel governo sull’energia nucleare dopo la decisione della Commissione Europea di inserirla fra le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, Domani apre sul discorso del presidente degli Stati Uniti Biden nell’anniversario dell’assalto al Congresso, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della Serie A, con la vittoria del Milan sulla Roma e il pareggio fra Juventus e Napoli, in una giornata condizionata dai contagi, in cui quattro partite non si sono disputate.