Almeno 13 persone sono morte in un incendio a Philadelphia, negli Stati Uniti

Mercoledì mattina si è sviluppato un incendio all’interno di un edificio di tre piani a Philadelphia, negli Stati Uniti: sono morte almeno 13 persone, di cui 7 bambini, e almeno due sono ferite. L’edificio, nel quartiere centrale di Fairmount, non lontano dal Philadelphia Museum of Art, ospitava due abitazioni: non si conoscono ancora le cause dell’incendio e per spegnerlo ci sono volute diverse squadre di vigili del fuoco, che ci hanno messo circa 50 minuti e sono ancora sul posto.

UPDATE: @PhillyFireDept confirms FOX29 News report 13 dead and two critical child&adult. “8 people self evacuated” “I don’t have the words for how we’re feeling as a community and a fire department” 4 smoke detectors not working In Philadelphia Housing Authority home FOX29philly pic.twitter.com/M1ftBtJUl2

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) January 5, 2022