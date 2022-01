Sulle prime pagine di oggi si parla soprattutto della discussione dentro al governo sulla possibilità di estendere ulteriormente l’uso del “Green Pass” rafforzato e di imporre un obbligo vaccinale per le persone che hanno più di 60 anni: la decisione potrebbe uscire dal Consiglio dei ministri in programma per oggi. Un altro argomento molto presente è quello della riapertura delle scuole, su cui non ci sono ancora regole definitive, soprattutto sui casi in cui riattivare la DAD.