La Corea del Nord ha fatto il primo test missilistico del 2022, dicono la Corea del Sud e il Giappone

Mercoledì la Corea del Nord ha lanciato nel Mar del Giappone un oggetto che secondo la Corea del Sud e il Giappone potrebbe essere un missile balistico: non ci sono ancora conferme ufficiali, ma se fosse così quello di mercoledì sarebbe il primo test missilistico del 2022 compiuto dalla Corea del Nord, anche questo, come i precedenti, in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Il ministero della Difesa giapponese ha detto che il test è stato effettuato nelle prime ore di mercoledì: il missile sarebbe stato lanciato dalla costa orientale della Corea del Nord e avrebbe percorso circa 500 chilometri prima di affondare nelle acque del Mar del Giappone.