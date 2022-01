È morto Igor Bogdanov, a sei giorni dalla morte del proprio fratello gemello Grichka

Lunedì 3 gennaio è morto a Parigi Igor Bogdanov, a sei giorni di distanza dalla morte del fratello gemello Grichka: avevano 72 anni. Insieme, i due fratelli formavano una coppia di divulgatori scientifici che aveva avuto grande seguito in Francia e non solo. Avevano condotto un programma di fantascienza degli anni Ottanta, Temps X, ma erano stati anche coinvolti negli anni Duemila in una serie di controversie (il “Bogdanov affair”) legate alla pubblicazione di alcuni articoli di fisica teorica di dubbio valore su alcune rinomate riviste scientifiche.

Grinchka Bogdanov era stato ricoverato insieme a suo fratello nella terapia intensiva dell’ospedale Georges-Pompidou a Parigi il 15 dicembre scorso, dopo che entrambi si erano ammalati di COVID-19 da non vaccinati, secondo una fonte citata dal quotidiano Le Monde.

