Ad Afragola, in Campania, è crollato un palazzo: per ora non ci sono notizie di morti o feriti

Domenica sera è crollata una palazzina di quattro piani ad Afragola, in provincia di Napoli, all’angolo tra via Ciaramella e via Setola. Per ora non ci sono notizie di morti o feriti e non si conoscono ancora le cause del crollo: i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto intorno alle 21.20, hanno detto che la palazzina era disabitata, ma sono in corso operazioni per verificare che al suo interno non ci fosse effettivamente nessuno e che nel crollo non siano rimasti coinvolti passanti.