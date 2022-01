Tutte le feste e i ponti del 2022

Come ogni anno è arrivato il momento di cambiare il calendario, se siete tra quelli che ne usano ancora uno cartaceo. Ma sia che siate tra i tradizionalisti, sia che vi affidiate solo al calendario digitale del vostro smartphone, una delle prime cose che si controllano di solito è quando saranno i giorni festivi del 2022, in modo da prepararsi per tempo per organizzare viaggi o gite di qualche giorno, magari approfittando di un ponte.

Il primo giorno di festa dell’anno è l’Epifania, che quest’anno è di giovedì, ma probabilmente vi sarete già organizzati da tempo. Pasqua si festeggerà invece il 17 aprile e la Festa della Liberazione nel 2022 cadrà di lunedì (il 1º maggio sarà invece di domenica). Sono buoni giorni per organizzare dei ponti anche la festa della Repubblica, di giovedì, e Ferragosto, di lunedì. Natale invece sarà anche nel 2022 nel fine settimana, di domenica.

6 gennaio – Epifania – Giovedì

17 aprile – Pasqua – Domenica

18 aprile – Lunedì dell’Angelo – Lunedì

25 aprile – Festa della Liberazione – Lunedì

1 maggio – Festa dei lavoratori – Domenica

2 giugno – Festa della Repubblica – Giovedì

24 giugno – San Giovanni Battista (santo patrono di Torino, Genova e Firenze) – Venerdì

29 giugno – Santi Pietro e Paolo (santi patroni di Roma) – Mercoledì

15 agosto – Ferragosto – Lunedì

19 settembre – San Gennaro (santo patrono di Napoli) – Lunedì

1 novembre – Tutti i santi – Martedì

7 dicembre – Sant’Ambrogio (santo patrono di Milano) – Mercoledì

8 dicembre – Immacolata Concezione – Giovedì

25 dicembre (Natale) – Domenica

26 dicembre (Santo Stefano) – Lunedì