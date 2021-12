Quasi tutti i giornali nazionali di oggi hanno in apertura la possibilità che la quarantena per i vaccinati contro il coronavirus con la dose di richiamo venga ridotta: attualmente è di sette giorni e potrebbe essere portata tra i tre e i cinque giorni. È una questione di cui si sta parlando molto, soprattutto visto che probabilmente nei prossimi giorni il numero delle persone contagiate salirà ulteriormente. Tra le altre notizie si parla delle nuove restrizioni decise in Francia per contenere i contagi, e ancora delle discussioni nella politica italiana per la scelta del nuovo presidente della Repubblica.