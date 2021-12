La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha ottenuto l’autorizzazione per far sbarcare in Sicilia 114 migranti

Le autorità marittime italiane hanno autorizzato lo sbarco nel porto di Trapani, in Sicilia, di 114 migranti che si trovavano da giorni sulla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée. Tra loro ci sono bambini con meno di due anni e due neonati salvati otto giorni fa nel Mediteranneo. Al momento della comunicazione da parte delle autorità marittime, la nave navigava al limite delle acque territoriali italiane vicino alla Sicilia. In attesa di un porto in cui sbarcare ci sono altre due navi di ong con circa 650 migranti a bordo: la Geo Barents di Medici senza frontiere e la Sea Watch 3.

UPDATE: Italian maritime authorities have informed us that we would be allowed to disembark in Trapani, Sicily.

8 days after the rescue of 114 people in distress at sea, it is a moment of immense joy and relief onboard the #OceanViking on this #Christmas Eve! pic.twitter.com/0NnyPJ48aa

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) December 24, 2021